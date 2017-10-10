Siirt merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Siirt merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 24 subay ve astsubay ile 2 öğretmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.