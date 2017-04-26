  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Siirt merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 39 gözaltı

Siirt merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı.

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Siirt merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 39 gözaltı

Siirt merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 47 kişiye yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 39 zanlı gözaltına alındı. 8 firari aranıyor.

Öte yandan, FETÖ'ye yönelik değişik tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Siirt, fetö/pdy soruşturması, fetullahçı terör örgütü
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