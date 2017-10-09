Siirt merkezli 12 ilde "ByLock" operasyonu: 8 tutuklama

Siirt merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında emniyet personeli, özel şirket çalışanları ve kamu kurum çalışanlarının da bulunduğu kişilere yönelik Siirt, Adana, Ankara, Çorum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Osmaniye ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan ve haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 31 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 8'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartı olmak üzere 23 kişi serbest bırakıldı.