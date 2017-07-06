  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Siirt merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Siirt merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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Siirt merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Siirt merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 ilde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 19'u rütbeli askeri personel ve 3'ü terör örgütünün "mahrem imamı" olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: Siirt, fetö/pdy operasyonları, gözaltı
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