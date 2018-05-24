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Siirt Baykan'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Baykan'da düzenlediği operasyonda 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

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Siirt Baykanda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri Siirt Baykan kırsalında, 22 Mayıs 2018’de düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Daha önce yapılan operasyonda da, silahlı insansız hava aracı (SİHA) 3 teröristi etkisiz hale getirmişti. 

Operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 el bombası, 5 kg TNT patlayıcı madde, 2 telsiz ile çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tsk, Siirt, PKK, operasyon, baykan
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