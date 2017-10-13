SİHA'ların gücü katlanarak artıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenileri eklendi. Baykar, TSK'ya 8 SİHA'nın daha teslimatını gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine verdikleri katkı artarak devam ediyor.

Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

İHA sistemlerinde öncü rol oynayan Baykar, tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) İHA’larla bu çabalarda önemli bir rol oynuyor.

Baykar, son olarak 8 adet "Silahlı Bayraktar TB2" İHA'nın TSK envanterine girmesini sağladı. Son teslimatla bir ilk de gerçekleşti. İlk kez 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atıldı. Roketsan tarafından milli geliştirilen "Mini Akıllı Mühimmat (MAM)" ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev yapabilecek.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38'e çıktı. Araçların 26'sı TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.

Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 15'e ulaştı.

Bayraktar TB2'lerin son dönemde yurt içi ve yurt dışı görevlerde etkin olarak kullanılması uçuş sürelerine de yansıdı. Araçların toplam operasyonel uçuş süresi 30 bin saate dayandı.

Kendi sınıfının en iyisi

Bayraktar TB2 İHA sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.

Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Terörle mücadeleye katkısı

TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA ve SİHA'lar sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor.

Bu yılın 9 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'sı ise bu yılki operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağladı.