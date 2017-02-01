  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Sığınmacıları taşıyan bot battı

Yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun batması sonucu adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarıldı.

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Sığınmacıları taşıyan bot battı

Yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun batması sonucu adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, Kemalköy mevkisinde, Meriç Nehri'ndeki bir adada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıların mahsur kaldığını tespit etti.

Ekipler, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, ağaç dalları ve kökleri nedeniyle kaçakların kaldığı adacığa güçlükle ulaştı.

Botla bulunduğu yerden alınarak kıyıya çıkartılan sığınmacılar jandarma ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrollerinin ardından yabancı uyruklular Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Hayli bitkin gözüken kaçaklar, geceden bu yana adada beklediklerini, bindikleri botun batması sonucu adaya çıkabildiklerini belirtti. AA

Etiketler: yasa dışı yollar, Meriç nehri, Yunanistan
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