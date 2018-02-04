Sığınmacılardan terör örgütüne roketli saldırı tepkisi

Ülkelerindeki iç savaş sırasında başta terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ mensubu teröristlerin vatanlarını elinden alması nedeniyle çareyi "güvenli liman" olarak gördükleri Türkiye'ye sığınmakta bulan Suriyeliler, yaklaşık 7 yıldan bu yana ülkelerine hasret yaşıyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı sonrası kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'e yönelik çocuk, kadın ve sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği roketli saldırılar kentte yaşayanlar kadar misafir sığınmacıları da rahatsız ediyor.

Ülkelerinde yıllardır süren bombardımanlarda birçoğu eşini, çocuğunu ve yakınını kaybetmenin acısıyla Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, terör örgütü PYD/PKK'nın acımasız yüzüyle tekrar karşılaşmanın burukluğunu yüreklerinde hissediyor.

Sığınmacıların tek umudu ise başlattığı operasyonlarla terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik çabaları.

"Nereye gidelim"

Suriye'nin Deyrizor kentinden yaklaşık 4 yıl önce Kilis'e gelen 60 yaşındaki Muhammed Ezedi, Zeytin Dalı Harekatına büyük destek verdiklerini söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın bir türlü peşlerini bırakmadığını vurgulayan Ezedi şöyle konuştu:

"Suriye'de bomba atıyorlardı kaçarak Türkiye'ye geldik, teröristler yine durmuyorlar sivillere bomba atıyor. 'Nereye gideceğiz?' Allah yüzümüze baksın. Bu bombaların sesi kesilecek inşallah. Türkiye'de güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle terör belasının biteceğini düşünüyoruz."

Suriyeli Remzi Arif de misafirperverliğinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Ülkesindeki savaşın bir an önce son bulmasını isteyen Arif, "Suriye'de çok yoğun bombardıman oluyordu, evimiz ve arabamız harap oldu. Kaçarak Türkiye'ye geldik, burayı da bombalıyorlar. Bu iş inşallah bir an önce biter gider, herkes evine döner." dedi.

"Afrin'de bu iş bitecek"

Suriye'nin Halep kentinden 3 yıl önce 7 çocuğuyla Kilis'e sığınan Halid Cemil de kentte düşen roketlerden nedeniyle en az Türk vatandaşları kadar rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Terör örgütlerinin herkese zarar verdiğini anlatan Cemil, "PYD/PKK çoktandır Kilis'i hedef alıyor ama şimdilerde kaçıyor. Türkiye'ye güçlü bir şekilde Afrin'e müdahale ediyor. İnşallah çok sürmeden Afrin'de bu işi bitirecek. Terör örgütü herkese zarar veriyor, hem Suriye zarar görüyor hem Türkiye zarar görüyor. Bir an önce bu örgütten insanlığın kurtarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA