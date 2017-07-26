Sığınmacılara organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gişeler mevkisi ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde iki araçta yaptıkları aramada, sınırı yasa dışı yollardan geçme hazırlığında olan Suriye uyruklu 23 kişi tespit etti.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu arada, sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddia edilen U.Ü ve A.Ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olaylarda kullanılan iki araca da el konuldu.