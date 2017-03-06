Sigara ve içki kaçakçıları mercek altında

Başkentte polis tarafından geçen hafta tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gümrük kaçağı 61 bin 970 paket sigara ile 800 puroya el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince, son bir haftada 13'ü tütün kaçakçılarına yönelik olmak üzere 18 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 61 bin 970 paket sigara, 800 puro, 7 bin 592 hap, 14 bin 846 litre akaryakıt ile 437 şişe sahte içki ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içinde düzenlenen 54 operasyonda 109 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat-6 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen 54 operasyonda, 47'si uyuşturucu satıcısı olmak üzere 109 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 24'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda, 3 bin 984 gram esrar, 2 bin 6 gram skunk adlı uyuşturucu, 8 bin 304 gram eroin, 288 gram kokain, 336 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 adet Hint keneviri bitkisi, 75 gram sentetik uyuşturucu ile 4 tabanca, 1 av tüfeği ve 190 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 230 liraya da el konuldu.