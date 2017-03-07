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Buradasınız : » » Sigara kaçakçılarına dev operasyon! Tam 250 bin paket...

Sigara kaçakçılarına dev operasyon! Tam 250 bin paket...

İzmir'in Menemen ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 250 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Sigara kaçakçılarına dev operasyon! Tam 250 bin paket...

İzmir'in Menemen ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 250 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Menemen'de bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, 250 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler, çiftlik sahibi olduğu öne sürülen N.G'yi (43) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kaçakçılık" suçlamasıyla Menemen Adliyesine sevk edilecek.

Etiketler: sigara kaçakçılığı, kaçak sigara, izmir
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