'Sıfır Atık Projesi' tüm kamu kurumlarında uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılmasına ilişkin program, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlıkça sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı.

İsrafın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan "sıfır atık" konusunda gerçekleştirilen proje kapsamında sıfır atık yaklaşımının hayata geçirilmesi için ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ana Hizmet Binası'nda çalışmalara başlandı.

Çalışmalar doğrultusunda, oluşan atıkların karakterizasyonu belirlendi, eğitim bilinçlendirme çalışmaları tamamlandı, atıkların türlerine göre ayrı olarak biriktirilmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, projenin öncülüğünü üstlendi. Bu kapsamda proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de başlatıldı. Külliye'de öncelikle atık kaynaklarının karakterizasyonu ve türleri belirlendi, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için kumbaralar yerleştirildi, yemek ve ekmek artıkları hayvan barınaklarına gönderildi, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

52 bin liralık ekonomik değer oluşturuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen üç aylık uygulamada, 45 ton kağıt, 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal olmak üzere yaklaşık 60 ton değerlendirilebilir atık, çöpe gitmeden ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı ve organik atıklardan kompost üretilmeye başlandı. Sebze meyve gibi organik atıklardan elde edilen kompost, Bakanlığın ve Ankara'daki okulların yeşil alanlarında kullanılacak.

Proje kapsamındaki uygulamalar sayesinde 4 aylık süreçte ise 766 ağacın kesilmesinin önlendi, sera gazı salınımı 8 ton azaltıldı, 165 varil petrolün ve 4 ton cevherin kullanımı engellendi ve yaklaşık 52 bin liralık ekonomik değer oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın yemekhanesinde kullanılan sınır değerini aşan kızartmalık bitkisel atık yağlar da toplanarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderildi. 2017 itibarıyla 900 kilogram bitkisel atık yağ toplandı ve biyodizel üretilmek üzere geri kazanım tesislerine ulaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi'nin 2018 itibarıyla aşamalı olarak kamu kurumları, havaalanları, alışveriş merkezleri, siteler, üniversiteler, hastaneler ve büyük iş yerlerinde uygulanması hedefleniyor.

Söz konusu kurumlarda sıfır atık çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesine yardımcı olmak amacıyla "sıfır atık yönetim plan formatı" ve "sıfır atık rehberi" hazırlanacak.

Bakanlık, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan sürecin, başta kamu kurumları olmak üzere tüm ülke geneline yayılmasını hedefliyor.

Proje 26 Eylül'de Külliye'de tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 26 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi"nin tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılmasına ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.

Emine Erdoğan ile Bakan Özhaseki'nin birer konuşma yapacağı toplantıda, projenin sunumu ve tanıtım videosu gösterimi yapılacak.