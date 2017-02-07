Şiddetli yağışlar heyelana yol açtı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Gümeli beldesi arasındaki karayolunun bir bölümünde heyelan meydana geldi.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, yaptığı açıklamada, 2010'da altyapısı tamamlanarak hizmete açılan karayolunun bir bölümünde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yolu trafiğe kapattıklarını belirten Saydam, şunları kaydetti:

"Beldemiz coğrafi şartlardan dolayı kışın bölgenin en çok kar, ilkbahar ve diğer zamanlarda da yağmur yağışı alan yerleşim yeridir. Beldemizde kar sularının erimesiyle birlikte zaman zaman heyelanlar ve yolda çökmeler meydana geliyordu. Ama bu seferki heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Heyelan tehlikesi devam ediyor. Bu yüzden araçların geçişine izin vermiyoruz. Yolda bir an önce onarım çalışmaları yapılması için kaymakamımıza bilgi verdik. İnşallah en kısa zamanda yolda temizleme çalışması yapılarak yol kullanıma açılacak."