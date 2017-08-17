Şiddetli yağış Rize'de hayatı felç etti

İl genelinde iki gündür aralıklarla yağan ve bugün öğleden sonra etkisi artıran yağmur nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü binası ile lojmanlarının zemin katlarını su bastı.

Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu'nda su birikintileri oluşturdu. Yolun alt kısmında bulunan bazı ev ve iş yerleri de su baskınından etkilendi. Su baskınları ve yağmurun getirdiği rüsubat nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Güney Çevre Yolu'nda, belediye ve Karayolları ekiplerince kapalı şeridin açılması için çalışma başlatıldı.

AFAD Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı.

Bu arada, Salarha Deresi de yağmur suları nedeniyle yükseldi. Dere üzerinde bulunan HES santrali, tehlike arz etmesi nedeniyle kapaklarını açtı.

Rize-Muradiye yolu derelerin taşmasıyla biriken moloz sonucu trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine izin vermedi.

Evini su basan Muhammet Yunus Çelik, her yağmurda tehlike yaşadıklarını, yağmur suyu kanallarının yetersiz kaldığını söyledi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın da devam edeceğini belirttti, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.