Şiddetli yağış birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Alınan bilgiye göre, beldenin içinden geçen Ilıca deresi, şiddetli yağış ve Kazdağları'ndaki karların erimesiyle taştı. Su taşkını dolayısıyla E87 karayolu üzerindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri, suların götürdüğü mallarını toplamak için çaba harcarken, ev sahipleri de konutlarına giren sel sularını tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesi'nde de Çanakkale-Balıkesir il sınırını ayıran Mıhlı Çayı taştı. Yazlıkların bulunduğu Mıhlı Mahallesi'nde de pek çok evi su bastı.

Belediye ekipleri vatandaşlara yardım etmek için yoğun çabada bulundu.

Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı.