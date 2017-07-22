  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Şiddetli yağış araçları sokaklarda sürükledi

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Şiddetli yağış araçları sokaklarda sürükledi

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gün boyunca etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede şehir merkezinden geçen derelerin taşması sonucu bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Suların yükselmesi nedeniyle ilçedeki bazı araçlar da sokaklarda sürüklendi.

Yağışın kesilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerinin su tahliye ve temizlik çalışmasına başladığı bildirildi. 

Etiketler: Manisa, sağanak, dolu yağışı
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