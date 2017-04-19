  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.681
    EURO 3.944
  • BIST 90804.13
    ALTIN 151.741
Buradasınız : » » Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu

Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 4 metreyi ulaşan dalgalar, balıkçı barınağının duvarlarını aştı, festival alanı ile Beşevler mevkisinde su ve taş birikintileri oluşturdu.

Balıkçı barınağına yakın bir noktadaki iş yerinin çatısı da dalgalardan zarar gördü.

Abana Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bir süre daha devam etmesinin beklendiği, vatandaşların meydana gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Etiketler: kastamonu, Şiddetli rüzgar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER