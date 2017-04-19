Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 4 metreyi ulaşan dalgalar, balıkçı barınağının duvarlarını aştı, festival alanı ile Beşevler mevkisinde su ve taş birikintileri oluşturdu.

Balıkçı barınağına yakın bir noktadaki iş yerinin çatısı da dalgalardan zarar gördü.

Abana Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bir süre daha devam etmesinin beklendiği, vatandaşların meydana gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.