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Buradasınız : » » Şiddetli rüzgar çatıyı ters döndürdü

Şiddetli rüzgar çatıyı ters döndürdü

İzmir'in Buca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, bir apartmanın çatısı havalanarak ters döndü. Olayda ölen, yaralanan olmadı.

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Şiddetli rüzgar çatıyı ters döndürdü

Buca ilçesinin İzkent Mahallesi'nde, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir apartmanın tentesi uçtu. Çatı ters dönerken, kopan parçalar da sokağa düştü. Gürültüyü duyup pencereye çıkan mahalle sakinleri, çatının bir bölümünün ters döndüğünü görünce şaşkınlık yaşadı.

Çatıdan kopan parçaların düştüğü sırada sokakta kimsenin olmaması, can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Olayın meydana geldiği apartmanın sakinleri ise, çatının kısa süre önce yapıldığını öne sürerek, mağdur olduklarını belirtti.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Cuma günü, hafta sonu için fırtına uyarısı yapmıştı. Tahminlere göre, 50- 75 kilometre hızla esen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Şiddetli rüzgar, izmir, buca
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