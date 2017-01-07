  • 07 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » Şiddetli rüzgar Ankara'da reklam panosunu uçurdu

Şiddetli rüzgar Ankara'da reklam panosunu uçurdu

Ankara'da çıkan şiddetli rüzgar, iş merkezindeki reklam panosunu uçurarak Kızılay'da trafiğin kısa süreli durmasına neden oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Şiddetli rüzgar Ankarada reklam panosunu uçurdu
Ankara'da etkili olan şiddetli rüzgar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezine asılan reklam panosunu uçurdu. Panonun yola düşmesi nedeniyle Kızılay'da trafik kısa süreli durdu.
 
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezine asılı dev reklam panosu, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği noktaya düşen reklam panosu, Kızılay'da trafiğin kısa süreli durmasına neden oldu. Panonun düşme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
 
Afiş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırdı.
 
Meydandaki bazı aydınlatma direklerinde de hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Etiketler: ankara, Şiddetli rüzgar, Kızılay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER