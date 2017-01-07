Şiddetli rüzgar Ankara'da reklam panosunu uçurdu

Ankara'da etkili olan şiddetli rüzgar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezine asılan reklam panosunu uçurdu. Panonun yola düşmesi nedeniyle Kızılay'da trafik kısa süreli durdu.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezine asılı dev reklam panosu, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği noktaya düşen reklam panosu, Kızılay'da trafiğin kısa süreli durmasına neden oldu. Panonun düşme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Afiş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırdı.

Meydandaki bazı aydınlatma direklerinde de hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.