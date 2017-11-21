Şiddetli fırtına tekne ve sondaj platformunu batırdı

Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Düzce'deki Akçakoca Limanı içerisinde bulunan, yatay mahmuz çalışması yapan sondaj platformuyla bir balıkçı teknesi battı.

Tüm uyarılara rağmen denize açılan balıkçının tekneyi güvenli bir yere çekmediği ve bu tekneyle Akçakoca sahillerinde yatay mahmuz çalışması yapan sondaj platformunun battığı öğrenildi.

Fırtınanın yarına kadar süreceği belirtilirken, vatandaşlara dikkatli olmaları, balıkçılara denize açılmamaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA