Şiddetli fırtına Erzurum'da çatıları uçurdu

Erzurum'da şiddetli fırtına sebebiyle, yapımı devam eden inşaatlardan uçan malzemeler bazı araçlarda maddi hasar oluşturdu.

Ağaçları kökünden söken fırtına, trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi, elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı.

Elektrik telleri yangına sebep oldu

Horasan ilçesine bağlı Ağullu Köyü'nde fırtına nedeniyle kopan elektrik telleri yangına sebep oldu. Horasan Belediyesi'ne bağlı 7 itfaiye aracı, 21 personelle yangına müdahale etti.

Erzurum Valiliği'nden fırtınayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, temizlik çalışmalarının yapıldığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Hınıs, Horasan, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy ve Tortum olmak üzere toplam 9 ilçede 17 okul çatısının; 2 öğrenci yurdu çatısı, 2 kamu hizmet binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon, 23 özel konut, 14 köyde ev ve ahır çatısının hasar gördüğü belirtildi.

Belediye ekiplerinin, hasar görüp etrafa saçılan çatı parçalarını temizlediği aktarıldı.

Kaynak: İHA