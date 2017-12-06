  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şiddetli fırtına elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli fırtına elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Hatay ve Düzce'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Şiddetli fırtına elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle Nardüzü Mahallesi'nde elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Kamil Uyumlu, fırtına nedeniyle büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısının çöktüğünü söyledi.

Hayvanlarından birinin telef olduğunu, 2'sinin ise yaralandığını belirten Uyumlu, 70 bin lira zararının olduğunu belirtti.

Arsuz Belediyesi ekipleri de fırtına nedeniyle zarar gören ev ve iş yerleri için hasar tespit çalışması başlattı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde dalga boyu 4 metreyi buldu.

Gün içinde görülen fırtına, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı yaklaşık 30 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve balıkçıların fırtınaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, düzce, Fırtına, deniz, dalga
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