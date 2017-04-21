Sıcaklıklar 12 dereye kadar düşüyor! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Nisan Pazar günü yurdun çeşitli yerlerinde yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerler ise parçalı bulutlu olacak

Yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği, soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 50 ila 80 kilometre/saat olmak üzere yer yer fırtına, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 70 ila 100 kilometre/saat, zaman zaman 100 kilometre/saat üzerinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyredecek. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte 23 Nisan Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güneydoğusu, Göller yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don olayı görülebilir.

23 Nisan'da beklenen çok kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışlarına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesi, zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.