Sıcaklardan bunalan vatandaşlar denize koştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre turistik şehirde hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 38 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü kentte bayramın ikinci gününde de plajlarda yoğunluk yaşandı.

Düşük nemin de etkisiyle kavurucu hale gelen sıcaktan bunalan Antalyalılar ve tatil için kente gelenler ünlü Konyaaltı Sahil'ne akın etti.

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalışanlar serinlemek için sık sık denize girdi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da bayram tatilini geçirmeye gelenler havuzlar ve su parklarında da yoğunluğa oluşturdu.

Ankara'dan bayram tatiline geldiklerini belirten Nebahat Çelik, Antalya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Tatillerinin çok iyi geçtiğini ve denizin çok temiz olduğunu ifade eden Çelik, "Hava tahmin ettiğimiz gibi oldukça sıcak. Sıcak havayı görünce ailece denize koştuk. Sabah erken geldik ve uzun zamandır denizin tadını çıkartıyoruz. Herkese tatil için Antalya'yı öneriyorum." dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya'da sıcak havanın etkisini sürdürmesinin ve hafta sonu 40 dereceyi bulmasının beklendiğini kaydetti.