  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Sıcak hava elektrik tüketimini artırdı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bazı kentlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle elektrik tüketiminde yüzde 30 artış yaşandı.

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Sıcak hava elektrik tüketimini artırdı

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak havanın 3 Temmuz'daki elektrik tüketimini saatte 928 bin megavata çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdırdığı hatırlatıldı.

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'daki elektrik tüketimin geçen yılın bu dönemine oranla yüzde 30 civarında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, sıcak havanın yanı sıra sanayi üretimindeki yükselişin de enerji tüketimini arttırdığı aktarıldı.

Açıklamada, temmuz ayının ilk haftalarında sıcaklıklardaki ani artışla Toroslar EDAŞ’a gelen çağrı sayısının 34 bine yükseldiği belirtilerek şirketin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son bir ayda içerisinde 62 yeni trafo tesisi, 85 trafo güç yükseltimi ve 241 trafoda bakım işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. AA

Etiketler: güneydoğu anadolu, elektrik tüketimi, Akdeniz
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