SHGM'den 'kabin bagajları' genelgesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) acil durumlarda yolcuların kabin bagajlarını almalarının önüne geçebilmek için yayımlanan genelge, havayolu işletmelerine gönderildi.

SHGM'den yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana yaşanan uçak kazalarının uzman ekiplerce incelenmesi sonucunda, yolcuların büyük bir kısmının tahliye sırasında kabin bagajlarını yanlarına almak istedikleri, bu durumun acil çıkış kapılarından yolcuların tahliyesini zorlaştırdığı, yolcu yaralanmalarına ve tahliye kaydıraklarının zarar görmesine sebep olabildiği belirlendi.

Yolcu tahliyesini gerektirecek acil bir durum yaşanması halinde tahliye işlemleri sırasında yolcuların kabin bagajlarını beraberinde götürmelerinin önüne geçebilmek adına havayolu işletmelerince alınması gereken tedbirlere yönelik "Kabin içi el bagajları" konulu direktif hükümlerine ilaveten genelge yayımlandı.

Havayolu işletmelerine iletilen genelgede, yolcuların uçuş sırasında yaşanabilecek acil bir durumdan ötürü karaya ya da suya iniş yapılması halinde veya uçuş öncesi/sonrasında uçak yerdeyken gerçekleşen acil durumda uçağın tahliyesi esnasında izlenecek usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, havayolu işletmelerince yolcu emniyet brifingi içeriğinde tahliye işlemleri süresince yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki talimatlara gerekçeleriyle yer verilecek.

Tahliye işlemleri sürecinde kullanılan komutlar, kabin bagajı yönetimi usullerini de içerecek şekilde revize edilecek.

Uyarıcı şekil, şema veya grafikler bulundurulacak

Emniyet bilgilendirme kartlarında kullanılan görsel uyarı unsurlarının arasında tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiği yönündeki uyarıcı şekil, şema veya grafiklere de yer verilecek.

Yolcu emniyet brifingi, video sistemi üzerinden görüntülü olarak yolcuya aktarılıyorsa söz konusu videoda, tahliye anında yolcuların kabin bagajlarını beraberlerinde götürmemeleri gerektiğini gerekçeleriyle gösteren açık ve anlaşılır görüntüler kullanılacak.

Havayolu işletmeleri, genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde söz konusu tedbirlere yönelik gerekli düzenlemeleri yapacak. Düzenlemelere ilişkin kayıtlar Genel Müdürlükçe yapılacak denetimlerde kontrol edilecek.