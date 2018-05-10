  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » SGK'dan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

SGK'dan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

SGK, işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.

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SGKdan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), yapılan açıklamada, söz konusu ekrana kurumun internet adresi üzerinden, "E-SGK", "İşveren", "İşveren Sistemi", "Uygulamaya Giriş", "Teşvikler ve Tanımlar" ile "Potansiyel Teşvik Sorgulama" seçenekleri işaretlenerek erişilebilecek.

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı aracılığıyla sigortalının 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10., geçici 19., geçici 20. maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin kontrol edilmesi mümkün olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: sgk, Potansiyel Teşvik Sorgulama, işveren
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