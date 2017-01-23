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Buradasınız : » » SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı

İşverenlerin, 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresi 25 Ocak'a kadar uzatıldı.

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SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı
İşverenlerin, 2016 Aralık ayına ait Aylık Pri·m ve Hizmet Belgelerini· verme süresi, 25 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, SGK e-Bildirge uygulamasının "Chrome" ve "FireFox" internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle, son günü bugün olan söz konusu belgelerin, teslim alınamadığının anlaşıldığı belirtildi.
 
Bu tarayıcıları kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresinin 25 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin, yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı bildirildi.
 
Açıklamada, işverenlerin ileriki dönemlerde İnternet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde, Aylık Prim Hizmet Belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacağı kaydedildi. AA
Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu, sgk, değişiklik, aylık prim ve hizmet belgeleri verme süresi
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