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Sezonun en büyük kruvaziyeri Kuşadası'na demirledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı’na turizm sezonunun en büyük kruvaziyer gemisi Marella Discovery 2 yanaştı.

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Sezonun en büyük kruvaziyeri Kuşadasına demirledi

Bahama bayraklı 264 metre uzunluk, 70 bin groston ağırlığındaki Marella Discovery 2, bin 846 yolcusuyla Kuşadası’na ilk seferini yaptı.

Ege Port Limanı’na yanaşan gemiden inen yolculardan bazıları otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı.Tur programına katılmayan diğer yolcu ve personel Kuşadası kent merkezini gezdi.

"Bin 846 yolcu ve 744 personel taşıyor"

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Azizi Güngör, bu yılki turizm sezonunda Kuşadası'na 3 sefer yapacak Marella Discovery 2'yi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Güngör, "Yunanistan'ın Siros adasından bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz bin 846 yolcu ve 744 personel taşıyor. Gemi yolcularının çoğunluğu tur programına katılmayarak kent merkezine yöneldi. Yolcuların gezmeyi ve alışveriş yapmayı tercih etmesi Kuşadası esnafına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kruvaziyer turizminde Kuşadası'nın önemine dikkat çeken Güngör, 2018 sezon başlangıcından bu yana 59 gemiyle 43 bin 415 yolcu ağırladıklarını belirtti.

Kaynak: AA 

Etiketler: marella discovery, Kuşadası, ege port limanı, aydın, kruvaziyer
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