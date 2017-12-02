Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Şanlı tarihimizin kahramanlarından Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı esnasında taşıdığı 275 kilogramlık top mermisiyle tanınıyor.

Vefatının üzerinden 78 yıl geçen Havranlı Seyit Onbaşı, Balıkesir’de ismini taşıyan Seyit Onbaşı Mahalle’sinde düzenlenen törenle anıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen toprak Seyit Onbaşı'nın mezarına konuldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içinde demokratik bir ortamda yaşandığını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra döndüğü köyünde vefat ettiğini belirten Yazıcı, "Onun gösterdiği kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı. Seyit Onbaşı, iman gücüyle bir insanın 275 kilogramı kaldırabileceğinin örneğidir." dedi.

Yazıcı ve beraberindekiler, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.

Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA