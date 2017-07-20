  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Seyir halindeyken yanan tır küle döndü

Edirne'de seyir halindeyken yanan klozet yüklü tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeyken yanan tır küle döndü

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeyken yanan klozet yüklü tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu'dan Keşan istikametine seyreden, Sırbistan uyruklu Darko Cirkovic'in (44) yönetimindeki NP 49-C çekici, AA-726 KA dorse plakalı klozet yüklü tırın motor bölümü, Yerlisu köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracını yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun girişine park ederek yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucu söndürüldü, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Etiketler: Edirne, tır yangını, dorse, yangın
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