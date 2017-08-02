  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Seyir halindeyken yanan midibüs küle döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde seyir haldeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeyken yanan midibüs küle döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde seyir haldeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Atakan Sorgun (42) idaresindeki 06 AZ 5616 plakalı midibüs, Arslanbucak Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden Sorgun, aracını sağa çekip durdu.

Hemen araçtan inen Sorgun oğlu Necati Sorgun'u da araçtan çıkardı. Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü Sorgun, seyir haldeyken aracın bir anda freninin boşaldığını belirterek, "Freni hemen pompalamaya başladım. Aracı durdurdum. Motor kısmı alev almıştı. Kendimi ve oğlumu alıp uzaklaştım." dedi.

Etiketler: antalya, kemer, araç yangını
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