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Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndü

Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı. Otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati olası bir faciayı önledi.

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Eskişehir'de seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Isparta'dan 34 yolcusuyla İstanbul'a doğru hareket eden Zeki Aydın yönetimindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden başlayan yangını fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Olay nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolu, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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