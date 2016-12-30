Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.523
    Euro: 3.716
  • BIST: 77908.93
    Altın: 131.043

Kapat
Buradasınız : » » Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Samsun'da hareket halindeyken yanan ve yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Samsun'un Terme ilçesinde hareket halindeyken yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Fethiye'ye giden 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Sakarlı Mahallesi mevkisinde alev aldı. Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.

Otobüsteki 16 yolcu tahliye edildikten sonra araçta bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Alevlerin otobüsü sarması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın sonucu otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti. AA

Etiketler: Samsun, yolcu otobüsü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER