Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Samsun'un Terme ilçesinde hareket halindeyken yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Fethiye'ye giden 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Sakarlı Mahallesi mevkisinde alev aldı. Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.

Otobüsteki 16 yolcu tahliye edildikten sonra araçta bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Alevlerin otobüsü sarması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın sonucu otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti. AA