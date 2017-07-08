Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Karadeniz turuna giden 20 PK 320 plakalı yolcu otobüsünde, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 5. kilometresinde motor kısmından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın çıkar çıkmaz yolcuların dışarıya çıkarıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdehale ettiği yangında soğutma çalışmaları başladı.
Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak karayolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yolcuların ise başka araçlarla gönderileceği belirtildi.