  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Seyir halindeki otomobil yolda oluşan su dolu çukura düştü

Seyir halindeki otomobil yolda oluşan su dolu çukura düştü

Adana'da seyir halindeki otomobil, içme suyu borusunun patlaması sonucu yolda oluşan çukura düştü.

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Seyir halindeki otomobil yolda oluşan su dolu çukura düştü

Alınan bilgiye göre, Levent Göler idaresindeki otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukura düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Levent Göler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ambulansa yol vermek için sol şeride yanaştığını belirterek, "Yolda su birikintisi vardı. İlerlediğim sırada yolda hafif bir çöküntü olduğunu fark ettim. Biraz daha devam ettiğimde araç çukura düştü." dedi.

Su borusunun patlaması sonucu yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, 2 otomobil de arızalanıp yolda kaldı.

Öte yandan, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, su akışını keserek bölgede su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

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