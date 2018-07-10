Seyir halindeki otobüste yolcuyla şoför kavga etti

Antalya'da meydana gelen olayda Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "Ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi.

Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

"O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "Ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun sürücüyü meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfür ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoföre yumruk atmaya başladı.

Aldığı darbelerle direksiyon başında neye uğradığını şaşıran şoför yumruklara karşı koymaya çalışırken, otobüsün seyir halinde olması sebebiyle yolcular büyük panik yaşadı.

Kavga sırasında otobüs şoförü bir ara direksiyonu terk edince panik daha da büyüdü. Kavga, otobüs seyir halindeyken araç içinde de devam etti. Bu arada durumu fark eden bir yolcu, şoför mahalli boş olan hareket halindeki otobüsü durdurmayı başardı. Yolcuların araya girmesiyle otobüs içindeki kavga sona ererken şoför yolculardan polis çağırmalarını istedi.

Otobüsten inen yolcuyla şoförün kavgası, dışarıda da devam etti. Dışarıdaki yumruklaşma esnafın araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA