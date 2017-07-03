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Seyir halindeki minibüs küle döndü

Düzce'de seyir halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki minibüs küle döndü

Düzce'de seyir halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Temel Özkan (49) idaresindeki 81 KH 306 plakalı minibüs D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinde aracın motor kısmından çıkan alevlere yanmaya başladı.

Minibüsü emniyet şeridine çeken Özkan, minibüsten bulunan yolcuları araçtan indirdi. Çevredeki vatandaşlar minibüsü söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüste bulunanların Sakarya'daki yakınlarının düğününden Akçakoca'ya gittiği öğrenildi.

Minibüs yangını bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde, aracın yanması ve çevredekilerin koşuşturmaları yer alıyor.

Etiketler: düzce, araba yangın
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