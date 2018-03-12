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Buradasınız : » » Seyir halindeki LPG'li araç aniden tutuştu

Seyir halindeki LPG'li araç aniden tutuştu

Antalya'da, seyir halindeyken aniden tutuşan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki LPGli araç aniden tutuştu

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, Akın Kırkpınar (45) yönetimindeki 07 GBT 43 plakalı otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde ilerlerken bir anda tutuştu.

Motor kısmından yükselen alevleri fark eden Kırkpınar, aracını sağa çekip durdurdu.

Hızla eşi Nihan Kırkpınar ile araçtan dışarı çıkan Kırkpınar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Müdahalenin yetersiz kalması üzerine çevredekiler itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, LPG'li araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Kırkpınar, "Çevredeki vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale ettik ama yeterli olmadı. Araç yanmaya devam etti. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yapacak bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA

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