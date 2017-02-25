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Seyir halindeki aracın üzerine otomobil düştü

Hatay'ın Belen ilçesinde, hafif ticari aracın yamaçtan kayarak alt yolda seyir halindeki bir otomobilin üzerine düşme anı kameralarca görüntülendi.

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Seyir halindeki aracın üzerine otomobil düştü

Hatay'ın Belen ilçesinde, hafif ticari aracın yamaçtan kayarak alt yolda seyir halindeki bir otomobilin üzerine düşme anı kameralarca görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE kameralarına, yamaçtaki bir evin önünde park halinde bulunan hafif ticari aracın, E-5 karayoluna doğru devrilmesi yansıdı.

Takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenen aracın İskenderun istikametine seyreden bir otomobilin üzerine düşüşü de kameralarca kaydedildi.

Hafif ticari aracın, yamaçtaki bir evin önüne el freni çekilmeden park edildiği, bundan dolayı da kayarak E-5 karayoluna devrildiği bildirildi.

Kazada, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün yaralandığı öğrenildi. AA

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