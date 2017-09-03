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Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Sinop'ta, seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Sinop'ta, seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bayram tatili için arkadaşıyla Sinop'a gelen Gökhan Korkmaz idaresindeki 05 FK 364 plakalı otomobil, Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde seyir halindeyken üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle gövdesinden ikiye ayrılan ağaç devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşları Bilal ve Durmuş Duran (22) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Durmuş Duran, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol ağaç ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Etiketler: sinop, kaza
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