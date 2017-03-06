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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Fatih Cengiz idaresindeki 31 DY 275 plakalı hafif ticari araç, merkez Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurup son anda dışarı çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı kaplayan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. 

Etiketler: hatay, araç, seyir halindeki araç yandı, yangın
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