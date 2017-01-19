Seyhan Baraj Gölü'nün atıkları temizlendi

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, göl ve Adnan Menderes Bulvarı kıyısındaki kirliliğe son vermek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'ndeki atıklar ile debisi artan akarsuların getirdiği çalı, anız, ağaç dalları ve çürümüş yaprakları da temizledi.

Kirliliğe neden olan atıklar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenerek Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne nakledildi.