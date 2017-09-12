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Seyahat acentalarına rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, TÜRSAB ile hac ve umre seyahati düzenleyen bazı acenteler hakkında soruşturma açtı.

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Seyahat acentalarına rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu tarafından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile hac ve umre seyahati düzenleyen bazı acenteler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, TÜRSAB'ın, hac ve umre seyahati düzenleyen acentelerin, tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki bir teşebbüsten almayı zorunlu kılması, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet vermesi, Suudi Arabistan'daki taşıma/servis ve yemek hizmetlerinin de kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koşmaları sebebiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turser-Tursav Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, Gulf Sigorta AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Etiketler: seyahat acentaları, rekabet soruşturması, Rekabet Kurulu
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