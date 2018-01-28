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Sevgi ve destek gösterileriyle Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki vatandaşlar Afrin'e ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderilen otobüs ve askeri zırhlı araçlardaki Mehmetçik'i sevgi ve destek gösterileriyle uğurladı.

28 Ocak 2018 Pazar 02:43



