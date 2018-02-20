Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Hüseyin Beşeler köyünde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından reddedildiği için iki yıldır aileyle husumeti bulunan 26 yaşındaki Ali Saral, gece eve baskın yaptı.

Yanında getirdiği tüfeklerle evdekilere ateş açan Saral, kızın annesi Melike ve kardeşleri Ebru ile Tuncay Çetinkaya'yı öldürdü, evlenmek istediği kız dahil 4 kişiyi de yaraladı.

Yaralılar Havran ve Edremit Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı Ali Saral saldırının ardından kaçtı. Jandarma zanlıyı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Sosyal medyada katliamı yayınladı

Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Dehşet görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali. Oldu bitti kül oldu." dedi.

Kaynak: TRT Haber, DHA

