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Servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 19 yaralı

Sivas'ta, öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanlarını taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

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Servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 19 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanlarını taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Salih Duman idaresindeki TIR, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla girişindeki kavşakta, İdris Cesur'un kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.

Sürücüler ile minibüsteki 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı yaralandı. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda buzlanma olduğu belirtildi. AA

Etiketler: tır, Sivas, servis minibüsü, şarkışla, kaza
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