Servis aracında unutulan engelli kız 45 dakika mahsur kaldı

Engelli bir kız çocuğu serviste unutuldu. Okuldan eve dönmek için servis aracına bindi. Ancak yorgunluktan uyuya kaldı. Aracın sürücüsü herkesi bıraktığını sanıp aracı kilitledi ve evine gitti.

Uyandığında araçta kimsenin olmadığını gördü. 45 dakika çaresiz bekleyen çocuğu çevredekiler fark ederek yardım istedi. Hemen aracın sürücüsüne ulaşıldı.

Kısa sürede aracının yanına gelen sürücü kapıya açarak engelli kızı dışarı çıkardı.

Endişeli anne, servisin bulunduğu noktaya gitti, kızına sarılıp öptü. İstanbul Beylikdüzü'ndeki olayın bir benzeri geçen yıl İzmir'de yaşanmıştı.

Olayda 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı servis aracında hayatını kaybetmişti.

TRT Haber