Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı

Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Sertavul Geçidi trafiğe açıldı.

Dünden itibaren etkili olan kar ve tipinin etkisini kaybetmesi üzerine Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nin bağlantısını sağlayan geçitte, karayolları ekipler çalışmasını tamamladı.

Güzergahın ulaşıma açılmasının ardından trafik ekipleri, zincir ve kış lastiği olan araçların geçişine izin verdi.

Bu arada, geçidin dün ulaşıma kapanması nedeniyle Mut ilçesinde bekletilen otobüs, minibüs ve otomobillerdeki yolcu ve sürücülerin Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ün talimatıyla Çok Programlı Lisesi Öğrenci Yurdu'nda konakladığı öğrenildi.

Yolun ulaşıma açılmasıyla yola çıkan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.