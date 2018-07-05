Serik Merkez Camii yenileniyor

Antalya Serik Merkez Camii'nde bugün yenileme çalışmalarına başlanırken, yıkım işlemini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve İlçe Müftüsü İbrahim Keser yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl önce verdiği talimatı yerine getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında verdiği talimatı yerine getirmek için Serik Merkez Camii'ni yıkarak yerine yeni bir cami inşaatına başlıyoruz. Sponsorumuz var, kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Caminin alt katında bulunan esnafın mağdur olmaması için onlara yer yaptık ve geçici süre için onları oraya taşıdık. Cami inşaatını en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gururluyuz, mutluyuz.

Cumhurbaşkanımızın Serik'e gelip de bir ricasını yerine getirememek büyük bir eksiklikti. Bunu bugün itibarıyla telafi etmiş oluyoruz. İnşaat açılış için de kendilerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

